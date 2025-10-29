En vivo: Manchester City visita a Swansea por los octavos de final de la Carabao Cup

El equipo de Pep Guardiola busca meterse entre los ocho mejores de la Copa de la Liga inglesa. Juega este miércoles desde las 16.45 en el Liberty Stadium.

Hoy 15:17

Por los octavos de final de la Carabao Cup, el Manchester City visita este miércoles al Swansea City, en un duelo que definirá al clasificado a los cuartos de final del certamen. El encuentro se disputará en el Liberty Stadium desde las 16.45 (hora de Chile), con los dirigidos por Pep Guardiola buscando extender su buena racha en copas nacionales.

