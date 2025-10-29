Donald Trump llegó a Corea del Sur y busca destrabar la guerra comercial con China

El presidente de Estados Unidos aterrizó en Gyeongju, donde logró un acuerdo con Corea del Sur y apunta ahora a negociar con Xi Jinping tras el lanzamiento de un misil norcoreano.

Hoy 12:25

Donald Trump inició este miércoles la etapa final de su gira asiática con la llegada a Gyeongju, ciudad histórica que este año es sede del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Durante su visita, logró concretar un acuerdo comercial previamente trabado con el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, avanzando en la agenda económica bilateral.

El foco ahora se traslada a China, donde Trump buscará una posible tregua en la guerra de aranceles con el líder Xi Jinping, intentando destrabar uno de los conflictos comerciales más tensos del mundo.

El arribo del mandatario se dio horas después de que Corea del Norte lanzara un misil de crucero con capacidad nuclear, un hecho que Trump minimizó ante la prensa a bordo del avión presidencial. El republicano se mostró confiado y sostuvo: “Creo que vamos a tener un resultado muy bueno para nuestro país y para el mundo, la verdad”, aludiendo a las negociaciones con China y la posibilidad de un acuerdo que alivie las tensiones comerciales entre ambas potencias.