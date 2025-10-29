Dakota Fanning habló desde su lado más personal: "Ser madre es lo que más anhelo en la vida"

La actriz compartió en una entrevista exclusiva su deseo de formar una familia, visión sobre el éxito y la importancia de los lazos femeninos en su carrera artística.

Hoy 12:48

Dakota Fanning, con más de 25 años de trayectoria y una imagen marcada por la profesionalidad y la discreción, alcanzó la popularidad desde muy joven gracias a su papel en "Hombre en llamas", donde compartió protagonismo con Denzel Washington.

Según el medio británico, Fanning mostró una visión madura y honesta sobre el éxito, la familia y la amistad. “Ser madre es la cumbre de mi vida. Es lo que más anhelo”, confesó, subrayando el peso de los vínculos personales en su día a día. También agregó que “en el futuro me encantaría vivir en una granja y tener tres hijos”.

En una entrevista exclusiva con The Times, la actriz hizo un repaso por su carrera, habló sobre el lazo que la une a su hermana Elle Fanning, los desafíos de las relaciones en tiempos digitales y sus metas personales.

La colaboración y el apoyo entre mujeres fueron pilares fundamentales en la vida de la actriz. Creció en una familia de mujeres fuertes en Los Ángeles, donde la influencia de su madre, su abuela y su hermana Elle Fanning fue determinante.

“Nunca dudé de que podía hacer lo que quisiera, de que tenía derecho a expresarme con libertad y a tener una propia opinión”, afirmó en diálogo con The Times.

Esta confianza, alimentada por un entorno familiar cohesionado, se extendió a su círculo profesional, donde valora la colaboración y el respaldo entre colegas.

Su relación con Elle Fanning, también actriz, evolucionó desde la infancia hasta convertirse en una sociedad creativa: ambas dirigen la productora Lewellen Pictures y próximamente compartirán pantalla como adultas en la adaptación cinematográfica de “The Nightingale” que tiene previsto su estreno para 2027.

Dakota reconoció que, aunque la diferencia de edad entre ellas se desvaneció, la protección mutua y el apoyo incondicional siguen siendo esenciales: “A veces necesito que me cuide, y lo hace. No hay nada mejor que saber que tienes a esa persona de tu lado”.

Desafíos sentimentales en la era digital

En el terreno sentimental, destacó las dificultades que enfrenta una mujer exitosa y soltera en Los Ángeles. La actriz relató sus experiencias en aplicaciones de citas, donde abundan la superficialidad y los clichés.

“¡Dios mío, pregúntenle a sus amigas solteras! Todos los hombres dicen: ‘Debe amar el ciclismo de montaña, y querer ir de excursión, y ser muy aventurero y estar al aire libre’. Yo digo, no, no quiero hacer nada de eso y si lo hago, lo haré cuando quiera”, expresó, acompañando sus palabras con un gesto de resignación.

También compartió anécdotas sobre citas organizadas por amigos, que a veces la llevaron a cuestionar la percepción que tienen de ella. A pesar de estas experiencias, mantiene claras sus expectativas: “Sé lo que tengo para dar y sé lo que merezco a cambio. Estoy encantada de esperar eso”, declaró en The Times.

Una carrera forjada desde la infancia y enfocada en la autenticidad

La carrera de la actriz de 31 años comenzó a los 6, después de un breve viaje a Los Ángeles que se transformó en una mudanza definitiva tras ser seleccionada para anuncios y, poco después, para el papel que la catapultó a la fama en “I Am Sam”, protagonizada por Sean Penn y Michelle Pfeiffer.

Desde entonces, ha transitado con éxito tanto el cine comercial como el independiente, participando en títulos como “Había una vez... en Hollywood”, “la saga de Crepúsculo”, “Guerra de los Mundos” junto a Tom Cruise y series recientes como “Ripley” y “The Perfect Couple”.

Su último proyecto, “All Her Fault”, la reúne con Sarah Snook en un drama que expone las presiones y los juicios dirigidos hacia las madres en la sociedad actual.

“Refleja mucho de lo que significa ser mujer hoy en día. Esforzarse al máximo y, de alguna manera, ser criticada por ello. Todas podemos identificarnos con ello”, reflexionó sobre la serie.

Vida privada y amistades fuera del foco mediático

A pesar de la exposición mediática y el escrutinio constante, mantuvo una vida privada alejada de los escándalos y las relaciones de alto perfil. La actriz atribuye este equilibrio a su entorno familiar y a la red de amistades que conservó desde su etapa escolar en Los Ángeles.

Dakota Fanning

“Me ha dado una fuente diferente de inspiración como persona”, explicó Fanning, al recordar su paso por la escuela Campbell Hall y la importancia de mantener lazos con amigos de la infancia.

Aunque sus padres se separaron tras más de 25 años de matrimonio, la actriz mantiene un vínculo muy estrecho con su madre y las demás mujeres de su familia, a quienes reconoce como su mayor sostén.

En el mundo profesional, construyó amistades duraderas, como la que mantiene con Paris Hilton, con quien colabora en proyectos cinematográficos y a quien admira por su capacidad para reinventarse y construir un imperio propio.