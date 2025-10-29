“Cosas que quedarán para el recuerdo”: un casamiento que terminó en el hospital por un grano de arroz

La tradicional lluvia de arroz durante la salida del registro civil tuvo un desenlace inesperado: el novio debió ser atendido de urgencia tras sufrir un insólito accidente. El episodio se volvió viral en TikTok y acumuló miles de reproducciones.

Un episodio inusual marcó un casamiento civil en Lomas de Zamora y rápidamente se transformó en un fenómeno viral en las redes sociales. La celebración, registrada en video y compartida por Agostina (@cieloagostina1_) en TikTok, cobró notoriedad cuando la tradicional lluvia de arroz a la salida del registro civil tuvo un desenlace imprevisto que llevó al novio directo a la guardia de un hospital.

La secuencia comenzó como cualquier boda civil, con la pareja saliendo del registro acompañada por familiares y amigos, quienes, como es costumbre, lanzaron arroz como símbolo de buenos deseos. Sin embargo, la alegría se transformó en preocupación cuando un grano de arroz impactó de lleno en el oído del novio, provocándole una molestia que requirió atención médica inmediata.

La autora del video acompañó las imágenes con una frase que resume el insólito momento: “POV: te casás y te entra un arroz en el oído”. Luego, añadió en tono de humor: “Cosas que quedarán para el recuerdo jajaja”.

Las imágenes muestran la transición del festejo al hospital, con el novio esperando en la guardia mientras el grupo mantenía el buen ánimo. “Y terminás en la guardia (todos se reían de él)”, escribió Agostina, dejando en claro que el accidente fue tomado como anécdota.

El clip superó las 628 mil visualizaciones y los 14 mil ‘me gusta’ en apenas 24 horas, además de recibir más de 250 comentarios. Las reacciones oscilaron entre risas y reflexiones sobre la tradicional costumbre de lanzar arroz en las bodas.

Algunos usuarios sugirieron que el arroz fue arrojado “con demasiada fuerza”, mientras que otros bromearon con adoptar precauciones para evitar accidentes similares: “Para mi casamiento me voy a poner tapones en los oídos jajaja”.

También hubo quienes cuestionaron la práctica por el desperdicio de alimentos: “No es manera de malgastar el arroz”, comentaron varios internautas, mientras que otros remarcaron: “El arroz se tira al cielo, no con esa violencia hacia los novios”.

Lejos de empañar la celebración, el episodio fue tomado con humor tanto por los protagonistas como por los usuarios, quienes coincidieron en que la promesa de acompañarse “en la salud y en la enfermedad” se puso a prueba más rápido de lo esperado.

Así, lo que comenzó como un rito nupcial terminó en una visita al hospital y en una historia viral que ya se ganó un lugar entre las anécdotas más insólitas del universo de las bodas en redes sociales.