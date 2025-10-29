En un cierre ajustado, Quimsa volvió al triunfo ante Independiente de Oliva en el Ciudad

La Fusión se impuso por 86 a 83 en una nueva presentación por la Liga Nacional.

Hoy 23:50

Quimsa se impuso por 86 a 83 ante Independiente de Oliva y retomó la senda de la victoria en la Liga Nacional. Las figuras del partido fueron Brandon Robinson con 18 puntos y 8 rebotes, y Leonardo Lema con 16 puntos.

El duelo comenzó con la visita anotando con Cáffaro y un cinco puntos de Rolfi para adelantarse 9 a 2. Quimsa intentó acomodarse con Meyinsse y un triple de Robinson pero Independiente siguió anotando con Conrradi a distancia para sacar diez a su favor. El cuarto inicial fue para la visita 27 a 20.

En el segundo parcial la Fusión se metió de nuevo en conversación gracias a los triples de Figueredo, Collomb y Solanas para igualar el score en 29. Los dirigidos por González presionar el balón y volvieron a liderar con Tábarez fino a distancia junto a un doble con bonus de Conrradi, el cierre del primer tiempo fue parejo, al entretiempo el equipo olivense 50 a 45.

Orresta con nueve puntos abrió el complemento y puso al frente al dueño de casa 55 a 54, mientras que del otro lado un par de volcadas de Cáffaro llegaron como respuesta. Tras un nuevo segmento muy parejo, 66 iguales a falta de diez minutos.

La Fusión abrió el último cuarto con una ráfaga de puntos con Figueredo y una volcada de Negron para escaparse 73 a 66. Independiente fallaba (solo tres puntos en tres minutos) y Solanas desde el perímetro ampliaba diferencias. Marcucci con un doble y falta levantó a la visita que se ponía a un par de puntos abajo en el tanteador pero rápidamente Lema con cuatro puntos acomodó a los santiagueños. Conrradi y Vallejos desde tres puntos emparejaron un cierre donde Figueredo no convirtió y Rolfi tampoco desde la línea de simples. Con un par de segundos los de Oliva fallaron el triple para llevarlo a suplementario y Quimsa se quedó con el triunfo 86 a 83.

Brandon Robinson sumó 18 puntos y 8 rebotes, Leonardo Lema aportó 16 y Diego Figueredo 13. En el perdedor, 20 para Fortunato Rolfi y 15 de Francisco Conrradi.

Quimsa (cuatro triunfos y tres derrotas) tendrá gira por Corrientes la próxima semana ante San Martín y Regatas. Independiente (cuatro victorias y dos caídas) recibirá el sábado a Oberá.

____________________________________________________