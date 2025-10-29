Ingresar
Con el objetivo de volver al triunfo, Quimsa se mide ante Independiente de Oliva en el Ciudad

Desde las 21.30, La Fusión recibe al conjunto cordobés en el único partido de este miércoles por la Liga Nacional. Promesa de partidazo en Santiago del Estero.

Hoy 12:43

La noche santiagueña tendrá acción de la Liga Nacional de Básquet con un duelo atrapante: Quimsa recibe a Independiente de Oliva desde las 21.30 en el estadio Ciudad, en el único encuentro programado para este miércoles. El partido será dirigido por Juan José Fernández, Jorge Chávez y Silvio Guzmán, y se podrá ver en vivo por Básquet Pass. Además podrás escucharlo en El Clásico por Radio Panorama.

El conjunto de Leandro Ramella atraviesa una semana compleja. La Fusión viene de quedar eliminada en la Liga Sudamericana y de perder como local ante Racing de Chivilcoy (90-79). Con un récord de 3 triunfos y 3 derrotas, Quimsa buscará reencontrarse con su identidad y volver a hacerse fuerte en casa para escalar posiciones en la tabla.

Enfrente estará un rival en gran momento. Independiente de Oliva llega encendido, con tres victorias consecutivas frente a San Lorenzo, Gimnasia y Olímpico, este último en su reciente visita a La Banda. Los dirigidos por Martín González tienen un registro de 4-1 y se ubican segundos en el campeonato, siendo una de las gratas sorpresas del arranque de temporada.

El historial entre ambos marca seis enfrentamientos, con cinco triunfos de Quimsa y solo uno de Independiente. Sin embargo, el presente muestra un choque de realidades opuestas: el campeón que busca recuperar su mejor forma, y el ascendente conjunto cordobés que sueña con seguir en lo más alto.

