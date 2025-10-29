En vivo: con el objetivo de volver al triunfo, Quimsa se mide ante Independiente de Oliva en el Ciudad

Desde las 21.30, La Fusión recibe al conjunto cordobés en el único partido de este miércoles por la Liga Nacional. Promesa de partidazo en Santiago del Estero.

Hoy 20:55

La noche santiagueña tendrá acción de la Liga Nacional de Básquet con un duelo atrapante: Quimsa recibe a Independiente de Oliva desde las 21.30 en el estadio Ciudad, en el único encuentro programado para este miércoles. El partido será dirigido por Juan José Fernández, Jorge Chávez y Silvio Guzmán, y se podrá ver en vivo por Básquet Pass. Además podrás escucharlo en El Clásico por Radio Panorama.

