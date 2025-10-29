Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 OCT 2025 | 17º
X
Somos Deporte

En vivo: con el objetivo de volver al triunfo, Quimsa se mide ante Independiente de Oliva en el Ciudad

Desde las 21.30, La Fusión recibe al conjunto cordobés en el único partido de este miércoles por la Liga Nacional. Promesa de partidazo en Santiago del Estero.

Hoy 20:55

La noche santiagueña tendrá acción de la Liga Nacional de Básquet con un duelo atrapante: Quimsa recibe a Independiente de Oliva desde las 21.30 en el estadio Ciudad, en el único encuentro programado para este miércoles. El partido será dirigido por Juan José Fernández, Jorge Chávez y Silvio Guzmán, y se podrá ver en vivo por Básquet Pass. Además podrás escucharlo en El Clásico por Radio Panorama.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

____________________________________________________
TEMAS Asociación Atlética Quimsa Liga Nacional de Básquet

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Violento asalto bajo la modalidad “piraña” en avenida Núñez del Prado: usaron un celular como carnada
  2. 2. Un médico de Añatuya acusa a una de sus hijas de haberlo engañado para retirar sus ahorros en dólares
  3. 3. Una mujer denunció en la policía que su hija fue manoseada por un compañero de aula
  4. 4. Brasil: ascienden a 132 los muertos en Río de Janeiro tras el operativo contra Comando Vermelho
  5. 5. En vivo: Racing enfrenta a Flamengo con la ilusión de alcanzar el pase a la final de la Copa Libertadores
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT