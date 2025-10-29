El intendente de Córdoba fue diagnosticado con cáncer de próstata y será operado

La intervención quirúrgica se realiza tras identificar células tumorales malignas durante un chequeo de rutina. El viceintendente Javier Pretto asumirá el mando del municipio de forma interina.

Hoy 12:47

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, será sometido este jueves a una cirugía programada para la extracción de la próstata, con el objetivo de tratar un cáncer detectado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informa Cadena 3, la intervención quirúrgica se realiza de manera curativa tras identificar células tumorales malignas durante un chequeo anual de rutina, según confirmaron fuentes cercanas a la Municipalidad.

Los médicos a cargo del procedimiento indicaron que la recuperación será rápida y que Passerini podrá retomar sus funciones habituales en la intendencia en un plazo de 10 días.

Durante este período de convalecencia, el viceintendente Javier Pretto asumirá el mando del municipio de forma interina.