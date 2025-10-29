Santiago Rugby M16 jugará la final de la Copa de Oro ante la Unión Tucumana

El equipo juvenil santiagueño disputará este sábado el juego decisivo tras una destacada campaña en el certamen.

Hoy 12:59

El equipo M16 del club Santiago Rugby alcanzó un nuevo logro deportivo al clasificarse a la final de la Copa de Oro de la Zona Reserva B del Torneo Clausura 2025, organizado por la Unión Tucumana de Rugby. El partido decisivo se disputará este sábado, frente a Tucumán Rugby, en lo que promete ser una verdadera fiesta del rugby juvenil regional.

El certamen contó con la participación de reconocidas instituciones del norte argentino, entre ellas Los Tarcos R.C. “B”, Universitario R.C. “B”, Jockey Club Tucumán “B”, La Querencia, entre otros. A lo largo del torneo, los juveniles de Santiago Rugby mostraron un gran nivel de juego, compromiso y espíritu competitivo, que los llevó a pelear por el título mayor en su categoría.

Desde la institución expresaron su orgullo por este importante logro y aprovecharon la oportunidad para felicitar al plantel M16 y al cuerpo técnico por el esfuerzo, la dedicación y el compromiso demostrados durante toda la temporada.

El próximo sábado, todo Santiago Rugby estará acompañando a sus juveniles en busca de la Copa de Oro, con el sueño de consagrarse campeones y seguir dejando bien alto el nombre del club.