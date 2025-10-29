Gran concurrencia de mujeres en el operativo de salud en el barrio 25 de Mayo

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Banda llevó adelante una jornada de atención gratuita en el marco del “Mes Rosa”, con controles ginecológicos, colocación de implantes y vacunación.

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Banda desarrolló un operativo integral destinado a las mujeres que asisten al Centro de Atención Médica Municipal (CAMM) N°4, ubicado en el barrio 25 de Mayo.

Con una gran participación de vecinas, el equipo sanitario ofreció de manera gratuita servicios de colocación y extracción de implantes subdérmicos, realización de Papanicolau (PAP), aplicación de parches mamarios y vacunación contra HPV, triple bacteriana acelular, VSR y antigripal. Además, se instaló un stand informativo sobre alimentación saludable.

La directora de Políticas Sanitarias, Luciana Villalba, destacó la importancia de la iniciativa al señalar: “Estas actividades están enmarcadas en el Mes Rosa, una propuesta que busca promover el cuidado de la salud de las mujeres, enfocada especialmente en la prevención del cáncer de mama. Hoy vemos muchísima concurrencia, lo cual demuestra que las mujeres están tomando conciencia de lo importante que es cuidarse”.

Por su parte, la obstetra Maricel Verón remarcó que este tipo de operativos se realizan con frecuencia en el CAMM del barrio 25 de Mayo.

“Durante el año hemos desarrollado varios encuentros similares con el objetivo de promover la prevención a través de los parches mamarios y de ofrecer controles ginecológicos accesibles. Aquí las vecinas pueden realizarse el PAP y acceder a la colocación de implantes subdérmicos, una herramienta clave para prevenir embarazos no deseados, sobre todo en adolescentes”, explicó.

Desde el municipio destacaron que este tipo de acciones fortalecen las políticas de gestión impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, orientadas a promover la prevención de enfermedades, los controles médicos periódicos y los hábitos de vida saludables en toda la comunidad bandeña.