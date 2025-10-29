Nediani visitó el inicio de la obra de entubamiento y ensanchado del desagüe pluvial de la Curva de Trujillo

El intendente de La Banda recorrió los trabajos que forman parte del plan integral de infraestructura y saneamiento pluvial que impulsa el municipio para prevenir anegamientos durante la temporada de lluvias.

Hoy 13:10

El intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, visitó el inicio de los trabajos de entubamiento y ensanchado del desagüe pluvial en la Curva de Trujillo, una obra clave dentro del plan integral de infraestructura, recuperación y refuncionalización del sistema de desagües pluviales que lleva adelante el municipio.

Durante la recorrida, el jefe comunal destacó la importancia de esta intervención, que tiene como objetivo mejorar el escurrimiento del agua y evitar anegamientos en un sector neurálgico de la ciudad, especialmente ante la proximidad de la temporada estival, cuando se incrementan las precipitaciones.

“Estamos reforzando todos los trabajos preventivos de limpieza, mantenimiento y ampliación de los desagües pluviales. Esta obra en la Curva de Trujillo forma parte de un plan que venimos desarrollando en distintos puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de brindar soluciones definitivas a los vecinos y garantizar una mejor calidad de vida”, expresó el intendente Nediani.

Asimismo, el mandatario comunal explicó que la gestión busca anticiparse a los meses de lluvias intensas, por lo que se reforzaron también las tareas de limpieza de canales, bocas de tormenta y desagües secundarios, para optimizar el funcionamiento de todo el sistema pluvial.

“Sabemos que se aproximan meses de fuertes lluvias y queremos anticiparnos. Por eso, además de esta obra, estamos reforzando la limpieza de canales y bocas de tormenta, para que todo el sistema funcione correctamente”, agregó.

Finalmente, Nediani agradeció el compromiso de los trabajadores municipales y llamó a la comunidad a colaborar en el mantenimiento de los espacios comunes, evitando arrojar residuos en los desagües.

“Cada obra que realizamos es un paso más hacia una ciudad más ordenada y segura. Pero también necesitamos del compromiso de todos los vecinos para cuidar el trabajo que se hace con tanto esfuerzo y con recursos municipales”, concluyó el intendente.