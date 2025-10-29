El Torneo Pre-Federal de Básquet “60 años de Canal 7” se pone al día con sus duelos pendientes

El certamen completará esta semana algunos duelos postergados de la fecha 1 y de la jornada 10. De igual forma quedan duelos por jugarse para completarse la fase regular.

Hoy 13:34

El Torneo Pre-Federal de Básquet “60 años de Canal 7” sigue con la acción y este miércoles 29 de octubre se pone al día con los duelos pendientes de la primera jornada y de la 10ª fecha. Cronograma completo.

Duelos pendientes Zona 2: Fecha 1 / lunes 27

Huracán 58-86 Nicolás Avellaneda

Duelos pendientes Zona 2 - Fecha 10 / miércoles 29 - 22:00

Olímpico vs Nicolás Avellaneda

Duelos pendientes Zona 2: Fecha 1 / jueves 30 - 22:00

Normal Banda vs Red Star

Zona 1

Juventud vs. Quimsa

Duelos pendientes Zona 1: Fecha 1 / viernes 31 - 22:00

Sportivo Colón vs. Jorge Newbery (Postergado).

Tiro Federal vs. Belgrano (Postergado).

Zona 2

Olímpico vs. Independiente

ACLARACIÓN:

Quedan pendiente disputarse los duelos:

Olímpico vs. Normal Banda (Postergado).

Tiro Federal vs Quimsa (Postergado).

Todos los resultados – 2° fecha

Zona 1

Belgrano 79-82 Juventud

Tiro Federal 80-72 Sportivo Colón

Jorge Newbery 72-68 Quimsa

Zona 2

Nicolás Avellaneda 83-69 Red Star

Independiente 85-60 Huracán

Olímpico vs. Normal Banda (Postergado).

Todos los resultados – 3° fecha

Zona 1

Juventud 76-71 Tiro Federal

Sportivo Colón 58-69 Quimsa

Jorge Newbery 83-55 Belgrano

Zona 2

Normal Banda 53-60 Nicolás Avellaneda

Huracán 51-85 Olímpico

Red Star 77-60 Independiente

Todos los resultados – 4° fecha

Zona 1

Juventud 91-85 Sportivo Colón

Tiro Federal 101-68 Jorge Newbery

Belgrano 101-64 Quimsa

Zona 2

Olímpico 88-55 Red Star

Huracán 75-66 Normal Banda

Independiente 62-85 Nicolás Avellaneda

Todos los resultados – 5° fecha

Zona 1

Colón 58–82 Belgrano

Quimsa 78–87 Tiro Federal

Jorge Newbery 96–56 Juventud

Zona 2

Normal Banda 82–72 Independiente

Red Star 68–69 Huracán

Nicolás Avellaneda 91–86 Olímpico

Todos los resultados – 6° fecha

Zona 1

Jorge Newbery 88-71 Sportivo Colón

Quimsa 68-65 Juventud

Belgrano 81-77 Tiro Federal

Zona 2

Red Star 80-66 Normal Banda

Nicolás Avellaneda 82-63 Huracán

Independiente 74-81 Olímpico

Todos los resultados – 7° fecha

Zona 1

Juventud 73-70 Belgrano

Sportivo Colón 75-76 Tiro Federal

Jorge Newbery 84-54 Quimsa

Zona 2

Huracán 62-63 Independiente

Red Star 67-80 Nicolás Avellaneda

Normal Banda 66-65 Olímpico

Todos los resultados – 8° fecha

Zona 1

Quimsa 74-69 Sportivo Colón

Tiro Federal 74-64 Juventud

Belgrano 97-70 Jorge Newbery

Zona 2

Independiente 41-84 Red Star

Olímpico 88-59 Huracán

Nicolas Avellaneda 84-55 Normal Banda

Todos los resultados – 9° fecha

Zona1

Quimsa 65-84 Belgrano

Jorge Newbery 73-77 Tiro Federal

Sportivo Colón 62-67 Juventud

Zona 2

Normal Banda 62-68 Huracán

Nicolás Avellaneda 88-55 Independiente BBC

Red Star 81-76 Olímpico

Todos los resultados – 10° fecha

Zona 1

Juventud 77-79 Jorge Newbery

Belgrano 110-79 Sportivo Colon

Tiro Federal vs Quimsa (Postergado).

Zona 2

Huracán 64-84 Red Star

Independiente 67-69 Normal Banda

Olímpico vs Nicolás Avellaneda (Postergado).

Posiciones

Zona 1

Jorge Newbery (6-3)

Belgrano (6-3)

Tiro Federal (6-2)

Juventud (5-4)

Quimsa (3-5)

Colón (0-9)

Zona 2

Nicolás Avellaneda (9-0)

Red Star (5-4)

Huracán (3-7)

Normal Banda (3-5)

Olímpico (4-3)

Independiente (2-7)