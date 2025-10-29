Germán Brao: “Logramos revertir lo de partidos anteriores para quedarnos con la victoria”

El entrenador del plantel femenino de Quimsa celebró la segunda victoria en la Liga y valoró el crecimiento del equipo, que se impuso 58-53 ante La Fusión Riojana en el estadio Ciudad.

Hoy 13:42

El conjunto santiagueño consiguió una importante victoria como local frente a La Fusión Riojana, por 58 a 53, y sumó su segundo triunfo consecutivo en la Liga Femenina de Básquet. Tras el encuentro, el DT Germán Brao, de 34 años, analizó el rendimiento de su equipo y destacó la madurez para cerrar el partido.

"El balance de este encuentro termina siendo positivo, si bien tuvimos la incomodidad del rival a llevarnos a cometer errores en el cierre, logramos revertir lo de partidos anteriores para quedarnos con la victoria. No siempre será de la forma que pretendemos, pero suma para seguir ganando confianza en el grupo".

Consultado por la llegada de Sofía Paoli y Sabrina Molina, el entrenador santiagueño dijo "Fue una adaptación rápida, el grupo las recibió bien y se integraron muy bien al equipo. Será cuestión de ir sumando entrenos para conocerlas más, son dos jugadoras que vienen de jugar en el exterior y suman su granito de arena para alargar el plantel".

Además, Germán Brao habló sobre el próximo partido "En el poco tiempo que tenemos para entrenar de cara al viernes buscaremos corregir las falencias que tuvimos mediante el juego, si bien la semana pasada nos tocó ganar de visitante, es un rival duro hay un desgaste importante del equipo con poco tiempo de recuperación, pero tenemos el plus de jugar en nuestra cancha con nuestro público", cerró el coordinador del básquet femenino de la Fusión.

Quimsa (tres victorias y cinco derrotas) estará recibiendo el viernes desde las 21 horas a Bochas de Colonia Caroya.

Foto y nota: Prensa Quimsa