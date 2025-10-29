Racing busca la hazaña ante Flamengo y sueña con volver a una final de Libertadores: cuándo fue la última

La Academia intentará revertir el 1-0 de la ida frente al Mengao este miércoles en Avellaneda. El equipo de Gustavo Costas va por un nuevo sueño continental y quiere repetir la gloria de 1967.

Hoy 14:11

Racing quiere seguir escribiendo historia en el continente. Este miércoles por la noche, el equipo de Gustavo Costas recibirá a Flamengo en el estadio Presidente Perón, por la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores, con la misión de remontar el 1-0 sufrido en la ida en el Maracaná. El encuentro se jugará desde las 21.30, con televisión de Fox Sports y Telefé, bajo el arbitraje del chileno Piero Maza y con Juan Lara en el VAR.

La Academia no solo enfrentará al poderoso conjunto brasileño, sino también a su propia historia. Hace 58 años que el club de Avellaneda no disputa una final del máximo certamen continental. Su última aparición fue en 1967, cuando se consagró campeón de América tras vencer a Nacional de Montevideo en una serie legendaria que necesitó tres partidos. Tras dos empates en las finales de ida y vuelta, Racing ganó el desempate disputado en Santiago de Chile, levantando por primera vez la Copa Libertadores.

Aquel año dorado se completó con otro hito: el equipo también conquistó la Copa Intercontinental, al vencer al Celtic de Escocia, consagrándose campeón del mundo. Desde entonces, Racing no volvió a pisar una final continental, y esta noche tendrá la oportunidad de cambiar esa historia.

En la previa del encuentro, se viralizó un audio de Gustavo Costas arengando a los hinchas, en el que expresa toda la fe del plantel: “Si estamos juntos, lo vamos a poder lograr. Vamos con todo, la Academia, carajo”.