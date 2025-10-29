Panichelli sueña en grande: “La Selección siempre es un sueño”

El goleador del Racing de Estrasburgo atraviesa un momento brillante en la Ligue 1 y empieza a sonar como posible convocado por Lionel Scaloni para la próxima gira de la Selección Argentina.

Joaquín Panichelli vive semanas soñadas en Francia. El exdelantero de River se transformó en una de las grandes revelaciones del Racing de Estrasburgo y, con su gran presente goleador, comienza a presionar desde Europa por un lugar en la Selección Argentina. Con la gira albiceleste de noviembre en el horizonte —que incluirá una base en España y un amistoso frente a Angola el 14 de noviembre en Luanda—, su nombre aparece cada vez con más fuerza entre los posibles convocados.

En diálogo con el programa Generación F, el atacante de 23 años habló sobre su actualidad y no escondió su ilusión de vestir la camiseta celeste y blanca: “Estoy teniendo un buen presente. La Selección siempre es un sueño para el jugador de fútbol, más para el argentino. Es lo máximo que te puede pasar”, expresó.

Pese a su entusiasmo, Panichelli mantiene los pies sobre la tierra. Al ser consultado sobre si ya hubo algún contacto con el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, aclaró: “Por el momento, no. Uno siempre espera que lo observen, intento no pensar y trabajar en el día a día”.

Los números avalan su gran presente: 9 goles en 12 partidos disputados en la Ligue 1, lo que lo convierte en el máximo artillero del campeonato francés. Con esa efectividad demoledora, Panichelli busca dar el salto definitivo y cumplir su sueño de vestir la camiseta del campeón del mundo.