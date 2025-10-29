Rige un alerta máxima en las fronteras con Brasil por los graves hechos de violencia

La ministra Patricia Bullrich convocó a una reunión con sus equipos técnicos para evaluar la crisis en el vecino país. Aseguró que la medida no implica enviar más refuerzas federales a la triple frontera.
El Ministerio de Seguridad de la Nación activó la alerta máxima en las fronteras ante los hechos de violencia en Río de Janeiro. Lo confirmó la ministra Patricia Bullrich en declaraciones a la prensa acreditada en Casa Rosada: “Voy a disponer una alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningun tipo de cruce o pase”.
La titular de Seguridad adelantó además que convocó a una reunión con sus equipos técnicos en el ministerio para estudiar el alcance de la situación. La funcionaria aseguró que la medida no implica el envío de más fuerzas federales a la triple frontera, sino revisar con mayor intensidad los perfiles de los ciudadanos de Brasil que lleguen a la Argentina.
Se trata de un modelo que incluye una coordinación entre el Ministerio de Seguridad, la Dirección Nacional de Migraciones y el sistema que utiliza la secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para filtrar los ingresos al país. Nación califica a la triple frontera como uno de los objetivos “más importantes” a reforzar dentro de la gestión.