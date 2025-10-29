Rige un alerta máxima en las fronteras con Brasil por los graves hechos de violencia

La ministra Patricia Bullrich convocó a una reunión con sus equipos técnicos para evaluar la crisis en el vecino país. Aseguró que la medida no implica enviar más refuerzas federales a la triple frontera.

Hoy 14:34

El Ministerio de Seguridad de la Nación activó la alerta máxima en las fronteras ante los hechos de violencia en Río de Janeiro. Lo confirmó la ministra Patricia Bullrich en declaraciones a la prensa acreditada en Casa Rosada: “Voy a disponer una alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningun tipo de cruce o pase”.

La titular de Seguridad adelantó además que convocó a una reunión con sus equipos técnicos en el ministerio para estudiar el alcance de la situación. La funcionaria aseguró que la medida no implica el envío de más fuerzas federales a la triple frontera, sino revisar con mayor intensidad los perfiles de los ciudadanos de Brasil que lleguen a la Argentina.

Se trata de un modelo que incluye una coordinación entre el Ministerio de Seguridad, la Dirección Nacional de Migraciones y el sistema que utiliza la secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para filtrar los ingresos al país. Nación califica a la triple frontera como uno de los objetivos “más importantes” a reforzar dentro de la gestión.