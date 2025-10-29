“Argentina debe estar atenta”: la advertencia de una periodista por la expansión del narcotráfico tras la masacre en Río de Janeiro

Leticia Navarro habló con Noticiero 7 sobre el megaoperativo contra el Comando Vermelho que dejó más de 130 muertos. “Esto es una guerra”, sostuvo.

Hoy 15:10

Río de Janeiro vive horas de terror. Más de 130 personas murieron en un megaoperativo conjunto entre la Policía Militar, la Policía Civil y fuerzas federales brasileñas contra el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas del país. En diálogo exclusivo con Noticiero 7 de Santiago del Estero, la periodista brasileña Leticia Navarro, desde San Pablo, describió una situación de guerra abierta y advirtió que el impacto podría extenderse a toda la región. “Argentina debe estar atenta”, sostuvo.

La comunicadora explicó que Brasil atraviesa “un momento bastante complicado y grave”, y señaló que hasta el momento se registran 134 muertos y más de 100 personas desaparecidas, aunque las cifras podrían aumentar. Muchas familias aún buscan a sus seres queridos en hospitales, sin saber si se encuentran heridos o fallecidos.

El operativo, que se desarrolló en la jornada del martes, tenía como objetivo la captura de varios líderes del Comando Vermelho, pero la respuesta de la organización criminal fue inmediata y violenta. Según Navarro, los delincuentes “contraatacaron utilizando drones de guerra para lanzar bombas y granadas hacia la policía y la población civil”.

La periodista recordó que el Comando Vermelho nació en la década del 70, dentro de los presidios de Río de Janeiro, cuando presos comunes comenzaron a relacionarse con detenidos políticos de la dictadura. De ese vínculo surgió una estructura que hoy cuenta con logística, administración y hasta un sistema de gobernanza propio dentro de las favelas.

En esas zonas, los habitantes pagan tasas para recibir servicios básicos como gas o electricidad, lo que convierte a estas áreas en un verdadero estado paralelo con leyes propias. Navarro detalló que durante la mañana del miércoles se observaron más de 60 cadáveres retirados por los propios vecinos, algunos de ellos decapitados, lo que describe un escenario de guerra con ataques de drones, explosiones y enfrentamientos en distintos puntos de la ciudad.

El 90% de Río de Janeiro estaría sitiado, con la mayoría de los servicios paralizados y la población confinada. Si bien aún no se ha determinado con precisión cuántas de las víctimas pertenecen a las fuerzas de seguridad, a la banda criminal o a la población civil, la magnitud del operativo lo convierte en el más sangriento en la historia reciente de Brasil.

Navarro advirtió que el Comando Vermelho mantiene conexiones internacionales, y recordó que la semana pasada cuatro personas fueron condenadas en Buenos Aires por lavar dinero para la organización. En ese sentido, alertó que Argentina debe mantenerse atenta, ya que los grupos narcos buscan expandirse a través de las fronteras regionales.

La periodista explicó que el gobernador de Río de Janeiro solicitó una intervención federal para restablecer el orden mediante la aplicación de la Garantía de Ley y Orden (GLO), que permitiría el ingreso del Ejército para apoyar a las fuerzas locales. “La propia policía de Río no da abasto ante el poder bélico de los narcotraficantes”, expresó.

Mientras tanto, el mundo observa con preocupación lo que ya se considera la ofensiva más sangrienta en la historia de Río de Janeiro, en un contexto donde la violencia narco amenaza con desbordar las fronteras y encender las alertas en toda Latinoamérica.