“La reforma laboral constituye un retroceso en derechos del trabajador”, advirtió el abogado Gil

En diálogo con Noticiero 7, el abogado laboralista Eduardo Fabián Gil analizó los puntos centrales del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional, y cuestionó las medidas propuestas.

Hoy 15:35

Tras el respaldo electoral, el Gobierno nacional volvió a poner en debate una reforma laboral integral, encabezada por la diputada Romina Diez y acompañada por legisladores de distintos bloques. La iniciativa, denominada “Ley de Promoción de Inversiones y Empleo”, busca modernizar la normativa vigente, planteando cambios como la ampliación de la jornada laboral, la flexibilización de convenios colectivos y la posibilidad de pagar indemnizaciones en cuotas.

En ese marco, Gil evaluó punto por punto los ítems más importantes y expresó una fuerte preocupación por el sentido de las modificaciones planteadas. “Lo que trascendió como proyecto de reforma, porque aún no es oficial, constituye un clarísimo retroceso en materia de derechos laborales. Busca favorecer a los sectores patronales o empresarios, en perjuicio de los trabajadores. No he advertido ninguna medida que beneficie al empleado”, señaló el abogado.

El especialista recordó que el Gobierno ya derogó las multas por trabajo no registrado, lo que —según explicó— “propicia la informalidad laboral”. “Siempre los empresarios van a preferir tener empleados en negro para no hacer los aportes y no generar una futura indemnización. Lo mismo ocurre con la intención de pagar parte del salario en especie, lo cual termina desfinanciando el sistema previsional”, agregó.

Finalmente, Gil insistió en que cualquier reforma debe priorizar la protección del trabajador como principio fundamental del derecho laboral, y advirtió que “una flexibilización sin controles solo genera precarización y pérdida de derechos adquiridos”.