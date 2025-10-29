X
Se programó la tercera fecha del Torneo Regional: cuándo juegan los equipos santiagueños
La competencia comenzará con Vélez recibiendo a Dos Leones de Frías y continuará con una intensa agenda de partidos durante el fin de semana.
Hoy 16:29
Los 20 equipos santiagueños que participan en el TRFA 2025/2026 vuelven a la acción este viernes 31 de octubre con la tercera fecha del certamen en sus diferentes zonas.
Programación:
Viernes 31 de octubre
- Vélez vs. Dos Leones – 17:00 | Árbitro: Gabriel Ordoñez (TRH) | Asistentes: Matías Parrado y Lucas Rodríguez (TRH)
Sábado 1 de noviembre
- Río Dulce vs. Gramilla – 17:00 | Árbitro: Franco Rodríguez (LSF) | Asistentes: Ángel Ingratta y Exequiel Celiz (LSF)
- FIDA vs. Talleres de Nueva Esperanza – 17:30 | Árbitro: Guillermo Infante (LSF) | Asistentes: Maximiliano Gerez y Florencia Jaimez (LSF)
Domingo 2 de noviembre
- Comercio vs. Argentino (TRH) – 16:30 | Árbitro: Jorge Carrizo (Quimilí) | Asistentes: Ismael Roldán y Nahuel Sandobal (Quimilí)
- Sp. Comercio vs. Defensores de Monte Quemado – 17:00 | Árbitro: Emilio Maguna (LSF) | Asistentes: Mauro Gómez y Jesús Sayago (LSF)
- Central Córdoba de Frías vs. Atoj Pozo – 17:00 | Árbitro: Nelson Figueroa (LSF) | Asistentes: Emilio Celiz y Nicolas Figueroa (LSF)
- Los Verdes vs. Unión Santiago – 17:00 | Árbitro: Marcos Ledesma (Loreto) | Asistentes: Santiago Coria (Loreto) y Wilson Luna (Frías)
- Salamanca vs. Talleres de Quimilí – 17:00 | Árbitro: Francisco Maguna (LSF) | Asistentes: Domingo Acosta y Mario Marcos (LSF)
- La Ensenada vs. Agua y Energía – 19:00 | Árbitro: Mariano Moreno (Frías) | Asistentes: Mario Navarro y Marcial Juárez (Loreto)
- Central Argentino vs. Atlético Icaño – 20:00 | Árbitro: Fernando Quiroga (Frías) | Asistentes: Renzo Padilla y Julio Villarreal (Frías)