Mujeres protagonizaron una brutal pelea y una le arrancó un dedo de un mordizco a la otra

Misiones. La víctima permanece internada con heridas graves y la atacante quedó detenida. El violento episodio ocurrió en la Chacra 112 de la ciudad de Posadas.

Hoy 16:58
La agresora detenida

Una discusión telefónica entre dos mujeres tuvo un desenlace tan insólito como violento en la provincia de Misiones: una de ellas le arrancó parte de un dedo a la otra de una mordida y fue detenida tras un importante operativo policial.

El violento episodio ocurrió este lunes y comenzó con una llamada telefónica. Cuando las dos mujeres cortaron la comunicación, la discusión escaló más.

Una de las mujeres fue a buscar a la otra a su casa, ubicada en la Chacra 112 de la ciudad de Posadas, para resolver el conflicto. Fue entonces cuando la violencia verbal se volvió física y empezaron los golpes.

En medio del forcejeo, una joven identificada como Lucía le mordió la mano la víctima y le arrancó por completo la primera falange del dedo medio izquierdo, dejándola con una grave herida.

La víctima quedó internada y la agresora fue detenida

La mujer atacada fue trasladada de urgencia al Hospital Ramón Madariaga, donde los médicos confirmaron que las lesiones eran graves y que la mordida le provocó un “compromiso funcional permanente” en la mano.

La magnitud del caso derivó en una denuncia inmediata y la intervención del Juzgado de Instrucción a cargo de Emiliano Salata, que ordenó la detención de la agresora.

Sin embargo, el procedimiento no fue sencillo. Varios vecinos trataron de impedir que la policía se llevara a la acusada, pero finalmente lograron detenerla y quedó alojada en la comisaría 6° de Posadas, a disposición de la Justicia.

Mientras tanto, el Ministerio Público analiza los elementos reunidos para definir los próximos pasos en la causa.

