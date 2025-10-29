Mujeres protagonizaron una brutal pelea y una le arrancó un dedo de un mordizco a la otra

Misiones. La víctima permanece internada con heridas graves y la atacante quedó detenida. El violento episodio ocurrió en la Chacra 112 de la ciudad de Posadas.

Una discusión telefónica entre dos mujeres tuvo un desenlace tan insólito como violento en la provincia de Misiones: una de ellas le arrancó parte de un dedo a la otra de una mordida y fue detenida tras un importante operativo policial.

El violento episodio ocurrió este lunes y comenzó con una llamada telefónica. Cuando las dos mujeres cortaron la comunicación, la discusión escaló más.

Una de las mujeres fue a buscar a la otra a su casa, ubicada en la Chacra 112 de la ciudad de Posadas, para resolver el conflicto. Fue entonces cuando la violencia verbal se volvió física y empezaron los golpes.

En medio del forcejeo, una joven identificada como Lucía le mordió la mano la víctima y le arrancó por completo la primera falange del dedo medio izquierdo, dejándola con una grave herida.

La víctima quedó internada y la agresora fue detenida

La mujer atacada fue trasladada de urgencia al Hospital Ramón Madariaga, donde los médicos confirmaron que las lesiones eran graves y que la mordida le provocó un “compromiso funcional permanente” en la mano.

La magnitud del caso derivó en una denuncia inmediata y la intervención del Juzgado de Instrucción a cargo de Emiliano Salata, que ordenó la detención de la agresora.

Sin embargo, el procedimiento no fue sencillo. Varios vecinos trataron de impedir que la policía se llevara a la acusada, pero finalmente lograron detenerla y quedó alojada en la comisaría 6° de Posadas, a disposición de la Justicia.

Mientras tanto, el Ministerio Público analiza los elementos reunidos para definir los próximos pasos en la causa.