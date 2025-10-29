El emotivo mensaje que un sargento brasileño envió a su esposa antes de morir en un operativo antinarco en Río de Janeiro

Heber Carvalho da Fonseca, de 39 años, integraba el Batallón de Operaciones Policiales Especiales (Bope) y murió durante el operativo “Contención” contra el Comando Vermelho. Su esposa compartió las últimas palabras que intercambiaron antes de su muerte.

La ciudad de Río de Janeiro sigue conmovida tras la muerte del sargento Heber Carvalho da Fonseca, uno de los efectivos que perdió la vida durante el operativo antinarco “Contención”, desplegado en las favelas de Penha y Alemão. La acción policial, que tuvo como objetivo al Comando Vermelho (CV), dejó al menos 120 muertos y movilizó a más de 2.500 agentes de seguridad.

Carvalho da Fonseca, de 39 años, formaba parte de la Policía Militar de Brasil desde hacía 14 años y era integrante del Bope, unidad de elite conocida por intervenir en situaciones de alto riesgo. En medio del caos de la operación, el sargento logró enviar un último mensaje a su esposa, que hoy recorre las redes sociales y conmueve al país.

Las últimas palabras del sargento del Bope a su esposa

Según publicó el medio brasileño O Globo, la mujer del policía le escribió:

“¿Estás bien? Dios te está protegiendo. Estoy orando”.

A lo que Carvalho respondió:

“Estoy bien. Continúa orando”.

Minutos después, ante la falta de novedades, su esposa volvió a escribirle:

“Te amo. Cuídate, por favor. Hay muchos heridos. Amor, dame una señal de vida siempre que puedas”.

Sin embargo, el mensaje nunca fue respondido. Pocas horas más tarde, la familia recibió la noticia de su fallecimiento. En redes sociales, la viuda publicó una captura de la conversación junto a un desgarrador mensaje:

“Y no volviste a hablar. ¿Y ahora, qué le voy a decir a Sofía?”, escribió en referencia a la hija pequeña que tenían juntos.

Un mes que quedará marcado para siempre

La mujer también expresó su dolor al recordar que octubre es el mes del cumpleaños de su hija, lo que convierte la tragedia en una fecha imposible de olvidar.

El sargento Heber Carvalho da Fonseca y su compañero Cleiton Serafim Gonçalves, también miembro del Bope, resultaron heridos durante el enfrentamiento y fueron trasladados al Hospital Estatal Getúlio Vargas, donde murieron poco después.

La operación “Contención” continúa generando repercusión en Brasil por la magnitud del despliegue y la cantidad de víctimas fatales registradas en las últimas horas.