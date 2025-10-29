Expectativa por el regreso de Viejas Locas a Santiago del Estero

La agrupación actuará el próximo jueves 6 de noviembre en la ciudad de La Banda, en el predio ubicado sobre la Autopista Juan D. Perón, después de las 22 horas.

Liderada por Fabián “Fachi” Crea (bajo y voz) y Abel Meyer (batería), dos de sus integrantes fundadores, llegan bajo el nombre Viejas Locas por Fachi y Abel.

Fundada en los años noventa, se consolidó como una de las bandas más representativas del rock de barrio en Argentina, por ende su presentación ha generado gran expectativa.

Con un notable ritmo de venta, quedan pocas entradas disponibles, que pueden adquirirse de manera presencial en Galería Miguelito (Pellegrini 125, Local 26, La Banda) y a través de la plataforma NorteTicket.

Este concierto representa una celebración de la trayectoria de Viejas Locas, cuyo legado con un show que mantiene intacta la fuerza, la rebeldía y el espíritu del rock & roll argentino.