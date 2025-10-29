Alumnos de la escuela Tercer Milenio visitaron el Poder Judicial Provincial

Estudiantes y docentes de la escuela bandeña fueron recibidos por integrantes del Área de Ceremonial y Protocolo, quienes los guiaron y explicaron las funciones y la organización de la institución.

Hoy 18:01

Alumnos de tercer año de la Escuela Tercer Milenio de la ciudad de La Banda, visitaron durante la mañana de este miércoles, el Palacio de Tribunales, oportunidad en la que pudieron conocer la estructura funcional de la institución y las distintas dependencias del mismo.

Los estudiantes, fueron recibidos en el Hall Central de calle Absalón Rojas, por personal del Área de Protocolo y Ceremonial, quienes dieron la bienvenida al contingente y los guiaron durante la visita por las distintas dependencias judiciales.

Antes de la culminación de su recorrido, la Dra. Ana Navarro, secretaria de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia, los saludó y brindó detalles sobre las importantes funciones desarrolladas por el máximo órgano jurisdiccional de la provincia y el destacado rol que cumple la Justicia en un estado republicano de Derecho.

Los docentes que acompañaron a los alumnos durante la visita fueron: el coordinador Miguel Acuña, Profs. Eugenia Gonzales y Celeste Figueroa.