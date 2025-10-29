Se subió a la estructura del Puente Carretero y amenazó con arrojarse al vacío

El flujo del tránsito estuvo completamente interrumpido durante varios minutos en el puente que une Santiago del Estero con La Banda. La Policía intervino para evitar una tragedia.

Hoy 18:15

Momentos de tensión y preocupación se vivieron este miércoles por la tarde en el Puente Carretero, luego de que una persona subiera a la estructura y amenazara con lanzarse al vacío.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El dramático episodio generó un caos vehicular en uno de los principales accesos entre Santiago del Estero y La Banda, ya que la Policía debió cortar el paso mientras trabajaban los equipos de emergencia en el lugar.

Debido al operativo, los automovilistas tuvieron que buscar caminos alternativos, lo que provocó demoras y complicaciones en el tránsito durante varios minutos.

Hasta el momento, no trascendieron mayores detalles sobre la identidad de la persona ni las causas que la llevaron a tomar esta drástica decisión.