Marcelo Toledo presentó su nuevo registro en vivo grabado en el Patio del Indio Froilán

El reconocido artista bandeño lanzó una producción audiovisual que celebra el amor, el paisaje y la tradición santiagueña. El material ya está disponible en su canal oficial de YouTube.

Hoy 18:27

El músico Marcelo Toledo presentó su nuevo registro en vivo, una producción audiovisual grabada el 2 de junio de 2024 en el emblemático Patio del “Indio” Froilán, uno de los espacios culturales más representativos de Santiago del Estero.

El material reúne un repertorio que refleja amor, paisaje y raíz santiagueña, consolidando el estilo característico del artista. En esta oportunidad, Toledo interpreta dos composiciones:

Siembra y Labrador”, de Onofre Paz y Juan C. Carabajal, y un popurrí con “La Despedida” y “Chacarera Para Mi Vuelta”, de Julio A. Jeréz, Onofre Paz y Marcelo Ferreyra.

Una producción con sello santiagueño

El recital contó con una formación estable integrada por Gabriel Banegas (primera guitarra), Oscar Gorosito (bajo), Jorge Luis Ledesma (batería), Juan Ignacio Toledo (bombo y batería) y Nicolás Herrera (violín).

El trabajo técnico estuvo a cargo de Enrique Ávila (asistencia), Lautaro Risolo (imágenes), Diego Coronel (edición) y Buby Silva (sonido), conformando un equipo íntegramente santiagueño que acompañó la propuesta artística del músico bandeño.

El audiovisual fue publicado en el canal oficial de YouTube de Marcelo Toledo, donde ya puede verse el registro completo del show en el Patio del Indio Froilán, con una puesta que combina calidad musical y emotividad.

