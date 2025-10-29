Rusherking enfrentó a Ángela Torres tras ser tildado de “tacaño”: la actriz respondió a su descargo

El cantante santiagueño contó que llamó a su exnovia después de las declaraciones en las que ella habló sobre su relación. “Me dolió porque se malinterpretó”, aseguró Rusherking.

Hoy 18:39

El reciente cruce entre Rusherking y Ángela Torres volvió a generar revuelo en el mundo del espectáculo. Luego de que la actriz hablara sobre cómo tuvo que adaptarse al “nivel de vida excéntrico” de un exnovio adinerado, el músico santiagueño se dio por aludido y decidió llamarla para pedirle explicaciones.

Durante una entrevista con Intrusos, el cantante reveló cómo vivió el episodio y dejó en claro su molestia por la forma en que se trató el tema: “Cada uno es libre de contar lo que quiera”, comenzó diciendo, visiblemente incómodo.

“Me shockeó la forma en la que se manejó el asunto, porque se me hizo quedar como si yo fuera un tipo que le pide a la otra persona que gaste plata o que se adapte a mi estilo de vida”, explicó.

El descargo de Rusherking tras las declaraciones de Ángela Torres

El intérprete de Perfecta aclaró que su comportamiento en las relaciones siempre fue el contrario al que se insinuó: “Cada vez que tengo un viaje, un compromiso o un videoclip, siempre incluyo a mis parejas. Me gusta estar acompañado, me gusta incluir a la otra persona sin esperar nada a cambio”, señaló.

Rusherking también reconoció que las declaraciones lo afectaron: “Sí me dolió un poco porque se malinterpretó. La gente que me conoce sabe que soy recontra transparente y que, cuando estoy enamorado, lo doy todo”, concluyó.

La respuesta de Ángela Torres no tardó en llegar. Según trascendió, la actriz evitó polemizar y solo se limitó a restarle importancia al tema, asegurando que “ya quedó en el pasado”.