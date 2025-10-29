Seis años de atención inclusiva, compromiso y desarrollo en el CIS Termas de Río Hondo

Este miércoles el centro de salud celebró seis años de crecimiento institucional.

Con la presencia de autoridades provinciales, municipales y representantes de distintas áreas del sistema de salud, el Centro Integral de Salud Termas de Río Hondo celebró su 6º aniversario, en un acto que reflejó el crecimiento institucional, el compromiso de su equipo y los logros alcanzados en estos años de trabajo.

La ceremonia estuvo encabezada por la Ministra de Salud, Natividad Nassif, el Secretario de Salud, Gustavo Sabalza, el Intendente de la ciudad y Diputado Nacional electo, Jorge Mukdise, el Director Coordinador del CIS Termas, Luis Martínez, y el Fiscal Coordinador de Termas de Río Hondo, Ignacio Guzmán.

También participaron autoridades y profesionales del Comité Provincial de Lactancia, trabajadores y pacientes del CIST.

Durante el encuentro se proyectó un video institucional que repasó los principales avances del centro en materia de atención, infraestructura, incorporación de servicios y programas de salud pública. Asimismo, se descubrió una placa que oficializa al CIS Termas como “Hospital Amigo de la Lactancia”, reconocimiento otorgado por la OMS y UNICEF en el marco de la iniciativa global que promueve, protege y apoya la lactancia materna. Posteriormente, se rindió homenaje a dos queridos integrantes del equipo de salud fallecidos este año: la Lic. Silvana García, nutricionista, y el Dr. Rodolfo Contrera, pediatra, descubriéndose placas en su memoria y en reconocimiento a su dedicación y compromiso profesional.

Finalmente, las autoridades brindaron sus palabras, destacando la historia, el crecimiento y el valor humano que caracterizan al hospital.

El Dr. Luis Martínez, Director Coordinador del CIS Termas, resaltó el trabajo conjunto que hizo posible el desarrollo del hospital: “Esta ha sido una construcción colectiva que comenzó mucho antes de la inauguración. Diseñamos un modelo de gestión que no solo atiende a los pacientes, sino también a quienes trabajamos dentro de la institución. Este año logramos grandes avances, como la certificación de Hospital Amigo de la Lactancia por la OMS y UNICEF, y la habilitación, mediante resolución de la ministra de salud, del CIST como centro integral de salud, reconociendo cada uno de sus servicios y áreas de atención.”

Por su parte, la Ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif, destacó el crecimiento integral del hospital y su impacto en la comunidad. “Este hospital nació y creció con una fuerte construcción social. Es el resultado de un trabajo colectivo entre el equipo de salud, el municipio y el Ministerio. La certificación como Hospital Amigo de la Lactancia y la habilitación oficial por resolución ministerial son logros que reflejan compromiso, esfuerzo y una mirada integral de la salud. Este centro es hoy un modelo para toda la provincia.”

El Intendente Dr. Jorge Mukdise expresó su orgullo por el crecimiento del CIS y el compromiso de su personal. “Como termeño me llena de orgullo ver la infraestructura y, sobre todo, la calidad humana que hay detrás de cada servicio. Detrás de más de 112 mil atenciones anuales hay compromiso, vocación y una gran calidez humana. Este hospital es un orgullo de nuestra ciudad y de la provincia.”

Al finalizar, el Secretario de Salud, Dr. Gustavo Sabalza, subrayó la importancia del hospital dentro del sistema provincial “el CIS Termas marca un antes y un después en la salud pública de la ciudad. Su crecimiento, su organización y su certificación de calidad reflejan un trabajo sostenido con una impronta humana y solidaria. Cada logro es fruto del compromiso de su gente.”