Con show de Panichelli y Barco, Racing de Estrasburgo goleó al Auxerre y se prende en la zona alta

El ex River y el ex Boca brillaron en la goleada por 3-0 por la Ligue 1.

Hoy 20:20

No sorprende ver a Joaquín Panichelli en la lista de goleadores del Estrasburgo, ni tampoco el protagonismo que viene teniendo Valentín Barco en el equipo. Lo que ocurrió este miércoles frente al Auxerre fue una muestra del gran momento que atraviesan ambos argentinos: el ex Boca se lució con una asistencia y un tanto, mientras que el ex River abrió el camino del triunfo por 3-0.

El primero llegó apenas iniciado el complemento. Panichelli, con su olfato habitual, conectó un centro de Sebastian Nanasi para el 1-0. La jugada previa tuvo un detalle técnico de lujo: Barco metió un pase no look que rompió líneas y dejó todo servido para la definición. Con ese tanto, el delantero llegó a nueve goles en la temporada y se convirtió en el máximo artillero de la Ligue 1.

A los 55 minutos, otra vez los protagonistas argentinos se combinaron. Barco asistió a Nanasi, que definió al palo izquierdo para el 2-0. Y quince minutos después, el lateral selló la goleada con una joya: aprovechó un rebote corto del arquero y, casi sin ángulo, la picó con clase al segundo palo.

Con este resultado, el Estrasburgo llegó a 19 puntos y trepó a la cuarta posición del campeonato francés. Una victoria con sello argentino.

