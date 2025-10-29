Ingresar
La intendente Fuentes entregó escrituras a vecinos para regularizar la situación de sus inmuebles

Realizó la entrega de Escrituras y Decretos de Adjudicación de inmuebles a diez familias santiagueñas.

Hoy 21:58
Entrega de escrituras

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, realizó la entrega de Escrituras y Decretos de Adjudicación de inmuebles a diez familias santiagueñas, garantizando su derecho a la propiedad en distintos barrios. 

"Nos genera muchísima alegría poder formalizar la posesión de terrenos y bienes inmuebles para más vecinos de la ciudad, buscando fortalecer a la familia, que siempre se forma alrededor de una vivienda", expresó la jefa comunal.

"Es muy importante poder otorgarles la documentación que necesitan para seguir construyendo su hogar, ya que una verdadera comunidad se forma con familias, viviendas y barrios en los que seamos más solidarios con los demás", afirmó. 

Por su parte, la nieta de una de las adjudicatarias, Fernanda Farías, agradeció al gabinete municipal "por entregarnos la escritura de los terrenos en los que trabajamos para constituir nuestros hogares, lo que demuestra su gran compromiso con las necesidades de la gente humilde". 

Recibieron escrituras y decretos los vecinos Magalí Mancilla del barrio Borges, María Ledesma y Cristina Ibarra del barrio Juan Felipe Ibarra, Carla Ábalos y Francisca Luna del barrio Cáceres, Virginia Ledesma del barrio Sarmiento, Carlos Chazarreta del barrio Primera Junta, Mónica Reynaga del barrio Rivadavia y Delicia Sayago y César Gramajo del barrio Bruno Volta.

Durante el acto realizado en el salón de acuerdos participaron también los secretarios de Gobierno, Néstor Machado, y de Obras y Servicios Públicos, Jorge Vila, además de la escribana de la municipalidad, Cindy Bucci.

Municipalidad de Santiago del Estero

