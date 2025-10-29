Ingresar
Educación de la Municipalidad informó que comenzará el periodo de tachas para interinatos y suplencias

Los docentes inscriptos deberán dirigirse de manera presencial a Belgrano (N) 800, Bloque 1, Planta Baja del "Complejo Parque Norte", de lunes a viernes en el horario de 8 a 18.

Hoy 21:57

La Junta de Calificaciones y Clasificaciones del Servicio Educativo Municipal informó que el Período de Tachas correspondiente a la Inscripción Ordinaria para Interinatos y Suplencias de:

Maestras de Sección

Profesores/as de Música

Profesores/as de Educación Física 2026

Lo que cual se llevará a cabo desde el lunes 3 hasta el viernes 7 de noviembre.

Los docentes inscriptos deberán dirigirse de manera presencial a las oficinas ubicadas en Avda. Belgrano (N) 800, Bloque 1, Planta Baja del "Complejo Parque Norte", de lunes a viernes en el horario de 8 a 18. 

Además, se comunicó que la nueva página web para seguimiento de puntajes y/o actualización de claves o de datos personales es www.sistema.santiagociudad.gov.ar/educacion/ingreso.php.

