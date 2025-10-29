Naza Di Serio reveló el aterrador episodio que vivió con un acosador: “Me dieron un botón antipánico”

La periodista de Mediodía Noticias contó en televisión el dramático momento que atravesó cuando comenzó a recibir regalos intimidantes y mensajes perturbadores. “Fue una experiencia muy fea”, confesó.

Hoy 22:05

La conductora y periodista Naza Di Serio sorprendió con un estremecedor relato durante su participación en el programa A la Tarde, donde recordó el acoso que sufrió por parte de un hombre que la hostigó con regalos y mensajes fuera de lugar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Todo comenzó, según relató, mientras conversaban sobre el caso de Agustina Peñalba, la periodista de C5N que también cuenta con un botón antipánico. “Justo conté una mala experiencia que tuve hace un par de años”, explicó Di Serio.

“Me empezaron a llegar regalos intimidantes”

Naza recordó que el acoso comenzó cuando trabajaba en el canal siendo más joven: “Empecé a recibir muchos regalos bastante intimidantes. Pero en un momento me llegó un cuadro con muchas fotos recortadas de mis amigos, de mi familia, de todos. Eso me asustó bastante”.

La periodista detalló que el acosador accedió a las cuentas de Instagram de sus contactos para recopilar imágenes: “Habían entrado a las cuentas que yo seguía, empezaban a stalkear y armaron un cuadro con las caras de todos recortadas. Fue realmente perturbador”, relató visiblemente afectada.

“Me dieron un botón antipánico, pero no funcionaba bien”

Ante la gravedad del caso, su familia y el canal decidieron intervenir: “Lo primero que me dijeron fue: ‘Ya, hacé la denuncia’. Tomamos cartas en el asunto, hicimos la denuncia correspondiente y me dieron un botón antipánico”.

Sin embargo, la periodista señaló que el dispositivo no funcionaba correctamente: “La experiencia fue pésima. El aparatito es muy viejo, funciona con señal, y si se apaga o pierde conexión, te llama la policía para constatar que estás bien. Pero muchas veces no anda como debería”, explicó.

“Hay muchas mujeres que no reciben una respuesta rápida”

Para cerrar su testimonio, Naza Di Serio reflexionó sobre la necesidad de mejorar los mecanismos de protección a las víctimas de acoso: “Fue una muy mala experiencia. Lamentablemente, hay muchas mujeres que pasan por lo mismo y no siempre tienen una respuesta rápida o efectiva”, concluyó.