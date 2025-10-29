Matilda, la hija de Mariana Fabbiani y Mariano Chihade, cumplió 15 años y lo festejó a lo grande

La conductora celebró con emoción el cumpleaños de su hija Matilda y compartió las fotos de la fiesta. El parecido entre madre e hija sorprendió a todos sus seguidores.

Hoy 22:26

La reconocida conductora Mariana Fabbiani y su esposo, el productor Mariano Chihade, celebraron con gran alegría los 15 años de su hija Matilda, en una fiesta soñada que reunió a familiares, amigos y figuras del espectáculo.

A través de sus redes sociales, Fabbiani compartió imágenes del festejo y expresó la felicidad de toda la familia por este momento tan especial. En las fotos se puede ver a Matilda radiante, disfrutando de la celebración y mostrando un asombroso parecido con su mamá.

El mensaje de Mariana Fabbiani a su hija Matilda por sus 15 años

Emocionada, la conductora de El Diario de Mariana le dedicó un tierno mensaje a su primogénita en Instagram: “¡Matilda festejó sus 15 y fuimos muy felices! Gracias a todos los que nos acompañaron con tanto amor e hicieron posible esta noche inolvidable”, escribió junto a una serie de postales del evento.

El matrimonio también tiene un hijo menor, Máximo, de 11 años, quien también participó de la fiesta familiar.

Las publicaciones de Mariana recibieron cientos de comentarios de colegas, amigos y seguidores que destacaron lo grande y hermosa que está Matilda, además del fuerte parecido físico con su madre.

La celebración fue uno de los momentos más comentados en redes sociales, donde los fanáticos de la conductora expresaron su cariño y admiración por la familia.