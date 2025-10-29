Presentaron el tráiler del documental sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa

Netflix adelantó el tráiler oficial de la serie documental “50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa”, a cinco años del asesinato del joven en Villa Gesell.

Hoy 23:18

La plataforma confirmó que el material se podrá ver a partir del 13 de noviembre. La misma contará con testimonios exclusivos y material de archivo inédito.

La serie es dirigida por Martín Rocca y producida por Fabula, reconstruye minuto a minuto el crimen que sacudió a la Argentina en el verano de 2020. Además, repasa las circunstancias que rodearon la muerte de Fernando, quien fue atacado a la salida de un boliche por un grupo de rugbiers en pleno centro de Villa Gesell.

Según las imágenes del adelanto, se pueden ver participaciones como las de Graciela Sosa, mamá de la víctima, la de Fernando Burlando, abogado defensor de la familia, además de amigos y periodistas.

El anuncio de la plataforma



“En enero de 2020, Fernando, de 18 años, fue asesinado a golpes a la salida de un boliche por un grupo de chicos de su misma edad”, adelantaron en la publicación que compartió la plataforma en su cuenta oficial de X.

“El ataque, registrado en video, se viralizó en pocas horas y conmocionó al país. 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa, una nueva serie documental de tres episodios, aborda uno de los casos más impactantes de los últimos años”, agregó. “Con entrevistas a familiares, amigos, periodistas y algunos de los condenados, estrena el 13 de noviembre en Netflix”, finalizó.