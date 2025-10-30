Niño de 8 años está internado grave después de que se le cayera encima un arco de handball

El hecho ocurrió mientras el chico, jugador del básquet infantil de Argentino de Quilmes, entrenaba junto a sus compañeros.

30/10/2025

Benicio, jugador del básquet infantil de Argentino de Quilmes, participaba de una actividad junto a sus compañeros en una cancha multipropósito de la institución.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según las primeras informaciones del caso, en un momento un compañero se trepó a un arco, que al no estar amurado al piso cedió y cayó sobre Benicio, que sufrió un violento golpe en la cabeza.

El chico, alumno del colegio Nazareth de Quilmes, fue llevado de urgencia por sus familiares al Hospital Isidoro Iriarte, donde ingresó con un cuadro de extrema gravedad: presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, hemorragia en la zona otorrinofaríngea y había sufrido un paro cardiorrespiratorio.

Apenas llegó al hospital, los médicos le realizaron estudios tomográficos que confirmaron lesiones craneoencefálicas graves y una hemorragia intracraneal. Mientras intentaban estabilizarlo, el nene presentó una complicación abdominal que obligó a una cirugía de urgencia, según informaron desde el Ministerio de Salud bonaerense.

Fue trasladado en condiciones de altísima gravedad al hospital El Cruce, en Florencio Varela. “Actualmente se encuentra con muerte cerebral”, indicaron las fuentes.



Fuente: TN