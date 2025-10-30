En el Parque Mama Antula más de 1000 alumnos de los jardines municipales participaron de un campamento de egresados

Los alumnos son de los 26 jardines de infantes de la Capital.

Hoy 00:14

Con la participación de más de 1.000 alumnos de la sala de 5 años de los 26 jardines de infantes de la Municipalidad de la Capital, se concretó el Campamento de egresados en el Parque “Mama Antula”, con el objetivo de brindarles una experiencia de aprendizaje integral al aire libre.

A esta actividad asistieron, el secretario de Gobierno, Néstor Machado; la subsecretaria de Educación y Desarrollo Comunitario, Nancy Bravo y la directora de Educación, Josefina Muratore.

Durante el evento, los niños que se egresan este año, mantuvieron contacto con la naturaleza y desarrollaron juegos y diversas actividades en equipo, fomentando el cuidado del medio ambiente.

Realizaron con el acompañamiento de docentes de las salas y los profesores de educación física y de lenguaje artístico, el armado de carpas, postas con música y luces y diferentes tareas lúdicas.