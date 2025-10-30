Sydney Sweeney anticipa que el final del rodaje de Euphoria 3 será “agridulce” y “muy emocional”

La actriz, homenajeada en el evento Power of Women 2025, contó que está a punto de concluir la filmación de la tercera temporada de la exitosa serie y reflexionó sobre lo que significó el proyecto en su vida.

Hoy 07:08

La actriz Sydney Sweeney aseguró que el cierre del rodaje de la tercera temporada de Euphoria será un momento “agridulce” y “muy emocional”. Durante la ceremonia Power of Women 2025, organizada por Variety en Los Ángeles, la intérprete de Cassie Howard fue reconocida como una de las figuras destacadas del año y compartió sus sensaciones en la antesala del final de la filmación.

“Va a ser un momento realmente agridulce. Estoy un poco aterrada por lo emocional que va a ser. Ha sido un viaje enorme, ha ocupado toda mi veintena. Han sido mi familia y mis amigos durante tanto tiempo. Estoy eternamente agradecida con todos ellos”, expresó Sweeney en diálogo con la periodista Angelique Jackson de Variety.

La actriz, que actualmente tiene 28 años, recordó que tenía solo 20 cuando grabó el episodio piloto, y destacó lo reconfortante que resulta reencontrarse con el mismo equipo de trabajo tantos años después.

Aunque los detalles sobre la temporada 3 de Euphoria se mantienen en reserva, se confirmó que su estreno será en primavera de 2026 y que contará con nuevas incorporaciones al elenco, entre ellas Trisha Paytas, Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler y Eli Roth.

Su compañero de elenco Jacob Elordi destacó el trabajo del creador de la serie, Sam Levinson, a quien describió como “alguien que construyó algo increíblemente ingenioso y cinematográfico”. “Fue una experiencia muy liberadora; pude interpretar algo muy distinto a todo lo que había hecho antes”, señaló el actor.

Además de Euphoria, Sweeney protagonizará la biopic Christy, basada en la vida de la campeona de boxeo Christy Martin, quien la acompañó al evento Power of Women. En paralelo, también actuará y será productora ejecutiva de la nueva versión de Barbarella para Sony Pictures.

Durante la gala, la actriz confesó que esperaba conversar con Jane Fonda, protagonista del clásico original de 1968. “Si nos ven en un rincón todo el tiempo, solo sepan que le estoy preguntando absolutamente todo”, comentó entre risas.