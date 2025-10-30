Adam Driver protagonizará la serie de suspenso Rabbit, Rabbit en Netflix

El actor interpretará a un fugitivo que toma rehenes en un enfrentamiento con la policía. La serie, escrita por Peter Craig (The Batman), será dirigida por Philip Barantini y promete una intensa trama psicológica.
El actor Adam Driver encabezará el elenco de Rabbit, Rabbit, una nueva serie de Netflix centrada en una situación de rehenes que combina acción, tensión y drama psicológico.
La producción fue creada y escrita por Peter Craig, guionista de The Town, Top Gun: Maverick y The Batman, y estará dirigida por Philip Barantini, ganador del Emmy por la serie limitada de Netflix Adolescence. El proyecto proviene del estudio independiente MRC, que mantiene un acuerdo de primer vistazo con Craig.
Según la sinopsis oficial, Rabbit, Rabbit sigue la historia de un convicto fugado que, acorralado por las fuerzas del orden en una parada de camiones, toma rehenes para negociar su libertad. Lo que comienza como un intento desesperado de escapar se transforma rápidamente en un “experimento social incontrolable con sus cautivos”, derivando en una intensa partida emocional frente a un negociador del FBI experto en “empatía táctica”.
Netflix obtuvo la serie mediante una competencia altamente disputada con otros distribuidores, lo que refuerza las expectativas sobre el proyecto.
Craig actuará como showrunner, guionista y productor ejecutivo, junto a Barantini, Driver y Samantha Beddoe (por It’s All Made Up Productions), además de Bryan Unkeless, bajo el sello Night Owl.
El director Philip Barantini, antes de dedicarse a la dirección, trabajó como actor en producciones como Band of Brothers, Chernobyl y Ned Kelly. Su primer largometraje fue Villain, seguido de Boiling Point, filmado en una sola toma. Posteriormente repitió el formato en Adolescence, miniserie nominada a 13 premios Emmy, de los cuales ganó ocho.
Por su parte, Adam Driver es reconocido mundialmente por su papel como Kylo Ren en la saga Star Wars, además de destacarse en filmes como Marriage Story, Ferrari, House of Gucci y la serie de HBO Girls.
Rabbit, Rabbit aún no tiene fecha confirmada de estreno, pero promete ser uno de los lanzamientos más esperados dentro del catálogo de producciones originales de Netflix.