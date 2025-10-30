Kate Hudson retoma su pasión por la música y brilla en el drama "Song Sung Blue"

La actriz de Almost Famous vuelve a recibir elogios por su interpretación en el drama musical junto a Hugh Jackman. Además, reflexionó sobre su carrera, el paso del tiempo y su compromiso con causas humanitarias.

Hoy 07:15

La actriz Kate Hudson vive un nuevo momento de plenitud artística gracias a su papel en la película Song Sung Blue, donde comparte pantalla con Hugh Jackman. El film, basado en una historia real, narra la vida de dos músicos de Milwaukee que, a través del amor y la música, logran superar los desafíos de la vida familiar.

Hudson reconoció que la película la conmovió profundamente. “No es un film glamoroso, sino muy humano. Hay escenas donde mi mamá me vio como una mujer de mediana edad, y eso nos hizo reflexionar sobre lo que significa crecer y encontrarse a uno mismo”, contó.

La artista, de 46 años, recordó que antes de triunfar en el cine con Almost Famous y Cómo perder a un hombre en 10 días, su primera pasión fue la música. Tras años de espera, retomó ese sueño durante la pandemia y lanzó su álbum debut, Glorious, en 2023. “Esperar a que las cosas sucedan es una mala idea. Decidí tomar el control y escribir mis propias canciones”, explicó.

El director Craig Brewer reveló que fue esa etapa de cambio en la vida de Hudson la que lo inspiró a ofrecerle el papel. “Kate estaba viviendo lo mismo que su personaje: redescubriéndose. Eso la hacía perfecta para el rol”, dijo.

En Song Sung Blue, Hudson interpreta a Claire Sardina, una cantante que forma con su pareja una banda tributo a Neil Diamond y se convierte en una sensación local. La actriz destacó que el papel implicó un desafío: “No sabía si funcionaría, pero solo hay que creer”.

Más allá del éxito profesional, Hudson continúa comprometida con su labor humanitaria. Desde hace una década colabora con el Programa Mundial de Alimentos (WFP), que combate el hambre en comunidades vulnerables. “Las personas que están en el terreno arriesgan su vida cada día para alimentar a otros. Ver madres que no pueden dar de comer a sus hijos es algo que no puedo aceptar”, expresó.

Con Song Sung Blue, su música y su activismo, Kate Hudson reafirma su compromiso con el arte y las causas sociales, en una etapa de madurez donde —como ella misma dice— busca “seguir contando historias, escribiendo canciones y conectando con los demás”.