Scott Bessent elogió el acuerdo con Milei y aseguró que “ya genera ganancias para el pueblo estadounidense”

El secretario del Tesoro de EE.UU. celebró el resultado electoral del presidente argentino y afirmó que el canal económico entre ambos países fortaleció la posición de los productores agrícolas de Estados Unidos.

Hoy 07:47

Luego de felicitar al presidente Javier Milei por la victoria en las elecciones legislativas nacionales, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, defendió públicamente el acuerdo bilateral con Argentina y aseguró que el mismo “ya comenzó a rendir frutos para el pueblo estadounidense”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Me complace informarles que el puente económico argentino ahora genera ganancias para el pueblo estadounidense”, expresó el funcionario norteamericano en su cuenta oficial de X (antes Twitter), al destacar los beneficios comerciales alcanzados en los últimos meses.

Bessent también apuntó contra las senadoras demócratas Elizabeth Warren y Amy Klobuchar, a quienes acusó de intentar “frustrar el éxito electoral de uno de nuestros grandes aliados en América Latina”. En su mensaje, calificó a Warren como “la peronista estadounidense residente en el Senado” y defendió el respaldo popular obtenido por Milei: “Ganó por una abrumadora mayoría, con los sectores más pobres de la sociedad votando por la libertad económica”.

Según el titular del Tesoro, la nueva alianza financiera y comercial con Argentina permitió mejorar la posición de los productos agrícolas estadounidenses y ampliar el acceso a mercados sudamericanos. “El canal trazado con Argentina fortalece a nuestros agricultores y representa una oportunidad estratégica de crecimiento”, afirmó.

En un tono desafiante, Bessent pidió a las legisladoras demócratas que “dejen de lado su experiencia previa colaborando con los esfuerzos automatizados de la Administración Biden para llevar a la bancarrota al gobierno estadounidense”.

El funcionario fue más allá al acusar a Warren y Klobuchar de haber “fracasado en la tarea de reabrir el gobierno” y de intentar obstaculizar los esfuerzos del expresidente Donald Trump para asistir al campo norteamericano. También anticipó que, a partir de 2026, se activarán nuevos mecanismos de apoyo a la exportación de cosechas con destino a mercados de América del Sur, incluido Argentina.

En su publicación, Bessent destacó el liderazgo de Trump, a quien definió como “un ejemplo de éxito estadounidense en acción”. “Como muestra la foto adjunta, el presidente está en Asia demostrando lo que significa un liderazgo estadounidense exitoso”, escribió, en referencia a la reciente reunión del mandatario con Xi Jinping.

El secretario del Tesoro concluyó su mensaje con una advertencia hacia las senadoras: “Si deciden seguir contribuyendo a su legado de fracaso votando por mantener el gobierno cerrado, deberían avergonzarse”, afirmó, advirtiendo que una eventual parálisis “arruinaría el día de mayor número de viajes para las familias estadounidenses” durante el Día de Acción de Gracias.

De esta forma, Estados Unidos ratifica su respaldo político y económico al gobierno de Javier Milei, en una etapa en la que la Casa Blanca busca consolidar su influencia en América Latina y fortalecer los vínculos comerciales con países aliados en la región.