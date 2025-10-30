Ingresar
Elle Fanning asegura que su personaje en Depredador: badlands "abre un nuevo enfoque emocional hacia la criatura"

La actriz encarna a una androide que acompaña a un joven Depredador en una historia que humaniza a la temible criatura. La película, dirigida por Dan Trachtenberg, se estrenará el 7 de noviembre de 2025.

Hoy 07:56

La actriz Elle Fanning se une al universo de la ciencia ficción en Depredador: Badlands, la novena entrega de la saga, donde el mítico cazador alienígena se convierte por primera vez en el protagonista absoluto.

Durante la Comic-Con de Málaga, Fanning explicó que su personaje, una androide llamada Thea, abre un nuevo enfoque emocional hacia la criatura. “Por primera vez, pueden empatizar con él. Se convierte en el protagonista absoluto”, señaló.

Dirigida por Dan Trachtenberg, la película narra la historia de origen de un joven Depredador en un planeta hostil, donde Thea actúa como su conciencia. Fanning destacó el uso de efectos prácticos en lugar de pantallas verdes y el desafío físico que implicó filmar atada a la espalda del actor Dimitrius Schuster-Koloamatangi.

Además, la actriz interpreta a un segundo personaje, Tessa, una androide vinculada a la corporación Weyland-Yutani, conectando así el universo de Depredador con el de Alien.

Fanning también dejó entrever su entusiasmo ante la posibilidad del regreso de Arnold Schwarzenegger como Dutch: “Si vuelve, le dije a Dan que quiero estar ahí”, bromeó.

Con una mirada más humana y épica, Depredador: Badlands promete renovar la franquicia y expandir los límites de su universo cinematográfico.

