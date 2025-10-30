Santa Fe: mataron a balazos a una mujer de 35 años e hirieron a otras dos personas

El hecho de sangre tuvo lugar en el extremo sur de la ciudad de Rosario. La Policía detuvo a un sospechoso.

Hoy 08:12

Una mujer de 35 años fue asesinada a balazos en un ataque en el que también resultaron heridos de bala un adolescente de 15 años y otra mujer. Sucedió en avenida San Martín al 7000, en el extremo sur de Rosario, detrás del Hospital Regional Sur en construcción.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo a lo informado por Cadena 3, el hecho ocurrió cerca de la medianoche del miércoles. Personal del Comando Radioeléctrico se hizo presente en la zona y halló a la mujer muerta en un pasillo del asentamiento.

El adolescente herido recibió dos disparos y la otra mujer baleada recibió uno. Ambos fueron trasladados a hospitales.

Por otro lado, en calle Clavel al 7000, personal de Comando Radioeléctrico detuvo a un hombre señalado por las personas heridas, las cuales habrían mencionado su apodo.