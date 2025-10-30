Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 30 OCT 2025 | 17º
X
Regionales

Santa Fe: mataron a balazos a una mujer de 35 años e hirieron a otras dos personas

El hecho de sangre tuvo lugar en el extremo sur de la ciudad de Rosario. La Policía detuvo a un sospechoso.

Hoy 08:12

Una mujer de 35 años fue asesinada a balazos en un ataque en el que también resultaron heridos de bala un adolescente de 15 años y otra mujer. Sucedió en avenida San Martín al 7000, en el extremo sur de Rosario, detrás del Hospital Regional Sur en construcción.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo a lo informado por Cadena 3, el hecho ocurrió cerca de la medianoche del miércoles. Personal del Comando Radioeléctrico se hizo presente en la zona y halló a la mujer muerta en un pasillo del asentamiento.

El adolescente herido recibió dos disparos y la otra mujer baleada recibió uno. Ambos fueron trasladados a hospitales.

Por otro lado, en calle Clavel al 7000, personal de Comando Radioeléctrico detuvo a un hombre señalado por las personas heridas, las cuales habrían mencionado su apodo.

TEMAS Santa Fe Rosario

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Racing no pudo revertir la serie y quedó eliminado de la Libertadores ante Flamengo en Avellaneda
  2. 2. En el Parque Mama Antula más de 1000 alumnos de los jardines municipales participaron de un campamento de egresados
  3. 3. Diego Armando Maradona: la vigencia del mito a 65 años de su nacimiento
  4. 4. Niño de 8 años está internado grave después de que se le cayera encima un arco de handball
  5. 5. El tiempo en Santiago del Estero para este jueves 30 de octubre: anuncian cielo cubierto y una máxima de 22º
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT