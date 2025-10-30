Así lo consideró en su columna para Radio Panorama de este jueves Osvaldo Granados, tras el triunfo contundente de La Libertad Avanza en las elecciones del domingo último.
El licenciado Osvaldo Granados se refirió este jueves en su columna para Radio Panorama al resultado de las elecciones legislativas del domingo, que marcaron un triunfo contundente de La Libertad Avanza.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
“En algunas provincias ganó gente que no conocía nadie solo por el apoyo de Milei. La gente se mueve por emociones, porque hay un jefe, un caudillo. Es cuestión de fe, son casi feligreses”, señaló Granados, destacando el componente emocional que, a su entender, explica el fenómeno político del actual oficialismo.
El analista trazó un paralelismo histórico: “Pasó con Alfonsín, pero cuando se fue debilitando desapareció el radicalismo. Después apareció Cristina, que tras tener todo el poder en 2011, empezó a debilitarse y hoy está cuestionada junto a Máximo y La Cámpora. Se perdió la creencia. Cuando la gente no sigue emocionalmente a alguien es porque perdió la fe, y entonces no va a votar. Hay una crisis de representatividad. Ganó gente desconocida para la política tradicional”.
En cuanto al panorama económico, Granados sostuvo que no habrá cambios inmediatos. “No hay apuro, todo se va a discutir después del 10 de diciembre. No van a ir al Congreso porque no aprueba nada, pero mientras tanto se reúnen con los gobernadores, no con todos, sino con los pro capitalistas, pro mercados”.
Por último, mencionó la tensión con algunos mandatarios provinciales: “No invitaron a algunos gobernadores, entre ellos a Kicillof, que dijo que no quieren llamarlos al diálogo. Entonces va a formar una contracumbre con los otros gobernadores que no fueron invitados, como la que hace años realizaron Néstor y Chávez frente a la cumbre con Bush”.