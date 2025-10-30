Cuánto ejercicio hay que hacer por semana para bajar de peso, según la ciencia

Nuevos estudios confirman que moverse siempre aporta beneficios, pero advierten que se necesitan más minutos de actividad para lograr una reducción real del peso corporal.

Hoy 08:38

Durante años, la cantidad exacta de ejercicio necesaria para perder peso fue motivo de debate. Aunque está claro que cualquier tipo de movimiento es mejor que el sedentarismo, la evidencia científica más reciente demuestra que solo con rutinas más prolongadas y sostenidas se logran resultados significativos en la balanza.

Un análisis publicado en JAMA Network Open —que revisó más de un centenar de ensayos clínicos— concluyó que la pérdida de peso comienza a ser visible cuando se superan los 225 minutos semanales de actividad física. Por debajo de ese umbral, las variaciones en el peso y en la composición corporal son mínimas.

El ejercicio es saludable, pero para adelgazar hace falta más. Los investigadores remarcan que la combinación ideal incluye entrenamientos aeróbicos (como caminar, correr o andar en bicicleta) junto con ejercicios de fuerza. Esta fórmula no solo ayuda a quemar grasa, sino también a preservar la masa muscular y evitar el temido efecto rebote.

En línea con estas conclusiones, el Colegio Americano de Medicina del Deporte recomienda alcanzar al menos 150 minutos de ejercicio moderado por semana para comenzar a notar una reducción de entre dos y tres kilos al mes. Si el objetivo es perder más peso, los especialistas aconsejan extender la rutina a entre 225 y 420 minutos semanales, siempre adaptándola a la edad, el estado físico y las posibilidades de cada persona.

La constancia es la clave. No se trata de hacer mucho en poco tiempo, sino de mantener el hábito. Incluso quienes comienzan con sesiones cortas o de baja intensidad pueden progresar si logran sostener la práctica a lo largo del tiempo. La ciencia es clara: es preferible moverse todos los días un poco que alternar entre etapas intensas y periodos de inactividad.

Además del entrenamiento, los expertos recuerdan que una alimentación equilibrada, un descanso adecuado y una buena gestión del estrés son pilares indispensables para alcanzar y mantener un peso saludable. La pérdida de kilos es un proceso gradual y multifactorial, donde el ejercicio cumple un papel central, pero no actúa de manera aislada.

En definitiva, para perder peso de forma efectiva y sostenible es necesario superar los 150 minutos semanales de ejercicio. Superar el umbral de 225 a 420 minutos por semana no solo mejora la silueta, sino que también reduce el riesgo de enfermedades metabólicas, fortalece el corazón y potencia el bienestar emocional.

Moverse es salud, y hacerlo con constancia es el camino más seguro hacia un cambio duradero.