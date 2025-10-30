La historia de una bisabuela que conmovió a todo el país con una canción de Emanero

Un video muestra a Lucía disfrutando de la canción “Atorrante” mientras recuerda a su esposo, y el propio Emanero reaccionó emocionado, generando un fenómeno que ya supera los dos millones de reproducciones.

La historia comenzó con un sencillo video publicado por la bisnieta de Lucía bajo el usuario @shulai05, en el que se ve a la mujer de 98 años sentada y emocionada mientras suena de fondo el tema “Atorrante”, una colaboración de Emanero con Ulises Bueno, Migrantes y Los Palmeras. Con una sonrisa radiante, Lucía confesó: “Me encanta”, y añadió que la melodía le traía recuerdos de su marido, creando un vínculo entre su historia personal y la música actual.

El impacto del video fue inmediato y no pasó desapercibido para Emanero, quien decidió compartir su reacción en Instagram y expresó su deseo de conocer a la fanática: “Necesito ir a abrazar fuerte a Lucía”. Este gesto multiplicó la repercusión de la publicación y sorprendió a la familia, demostrando el poder de las redes sociales para acercar a los artistas con sus seguidores de manera inesperada.

Al enterarse de la reacción del cantante, Lucía no pudo ocultar su alegría y, en un segundo video, preguntó ilusionada: “¿Mirá si viene Emanero acá?”. Su entusiasmo y espontaneidad conmovieron a miles de usuarios, dejando abierta la posibilidad de un encuentro muy especial.

Los videos publicados en TikTok ya acumulan casi dos millones de reproducciones y más de 110.000 “me gusta”, convirtiéndose en un fenómeno que resalta la conexión intergeneracional que puede surgir a través de la música y el rol de las plataformas digitales en amplificar relatos personales.