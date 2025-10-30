Secuestran dos motovehículos con pedido de secuestro durante operativos en la Capital

Los procedimientos fueron realizados por la División Sustracción de Automotores en los barrios Sarmiento y Colón.

Hoy 09:10

Efectivos de la División Sustracción de Automotores realizaron este miércoles dos procedimientos en distintos sectores de la ciudad Capital, en el marco del Plan Estratégico de Seguridad, que culminaron con el secuestro de dos motocicletas que presentaban diversas irregularidades.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El primer operativo tuvo lugar alrededor de las 15.30 en el barrio Sarmiento, cuando el personal policial realizaba recorridos preventivos y detectó una motocicleta Honda Wave de color negro conducida por un hombre. Al verificar los datos del rodado, los uniformados constataron que registraba pedido de secuestro vigente por una causa de hurto.

Horas más tarde, durante otro procedimiento en el barrio Colón, los efectivos interceptaron una Honda Wave de color blanco que circulaba con un dominio apócrifo y numeraciones de motor y cuadro no originales de fábrica.

En ambos casos, por disposición de la fiscal de turno, se procedió al secuestro preventivo de los rodados y a la entrevista de los conductores para determinar su vinculación con las causas investigadas.