Francos anticipó una “excelente reunión” con los gobernadores tras el triunfo electoral del oficialismo

El jefe de Gabinete se mostró confiado antes del encuentro que encabezará esta tarde en la Casa Rosada junto a Javier Milei, ministros nacionales y los mandatarios provinciales dialoguistas.

Hoy 09:23

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expresó su optimismo de cara a la reunión que mantendrá esta tarde con los gobernadores dialoguistas en la Casa Rosada, en un clima político marcado por el reciente triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas nacionales. “Creo que va a ser una excelente reunión”, adelantó el funcionario, quien busca fortalecer los vínculos entre la Nación y las provincias.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La cita está prevista para las 17 y contará con la presencia del presidente Javier Milei, acompañado por Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán. El encuentro fue convocado con rapidez tras los resultados electorales, con el objetivo de consolidar acuerdos políticos y económicos de cara a la nueva etapa de gestión.

Entre los mandatarios invitados se encuentran Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Poggi (San Luis), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). También confirmaron su asistencia Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires).

Por compromisos previos, Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rolando Figueroa (Neuquén) no podrán asistir personalmente y enviarán en su representación a los vicegobernadores de sus provincias.

La sorpresa del encuentro la dio la confirmación de Sergio Ziliotto (La Pampa), uno de los seis gobernadores identificados con el kirchnerismo que en principio no iban a ser convocados. El dirigente peronista anunció este miércoles que estará presente, marcando así un gesto de apertura y diálogo en una reunión que promete ser clave para definir la nueva relación entre el Gobierno nacional y las provincias.