SANTIAGO DEL ESTERO | 30 OCT 2025 | 18º
Espectaculos

Con tres estrenos, se renueva la cartelera de Cine Sunstar

Entrá en la nota y disfrutá de todos los avances de las películas que se proyectarán en las salas de Cine Sunstar este fin de semana.

Hoy 09:47

Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. En este caso, son tres las novedades en la grilla de propuestas. Llegan El ritual del libro, Zoopocalipsis y Cuando el cielo se equivoca.

El Ritual del Libro Rojo. Sin imaginar los peligros que implica y que se trata de un ritual, tres amigos llevan a cabo el juego del Libro Rojo. Sin embargo, desconocen que con cada pregunta que hacen, se acercan a una bruja que murió como parte de una misa negra.

Zoopocalipsis. Una noche, un meteoro choca contra el zoológico Colepepper y desencadena un virus que transforma a los animales en extraños graciosos mutantes zombis. Gracie, una joven y peculiar loba, se une a un brusco y temible puma para encontrar el camino de regreso a su manada. A medida que el zoológico está invadido, deben idear un plan para que todos los animales vuelvan a la normalidad.

Cuando el cielo se equivoca. Un ángel guardián bien intencionado pero torpe, intenta demostrarle a un hombre con mala suerte que el dinero no compra la felicidad. Para ello, intercambia su vida con la de un millonario, pero el plan sale mal y el ángel termina perdiendo sus alas y la vida de ambos se complica inesperadamente.

