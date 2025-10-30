Bullrich criticó a Lula y alertó que bandas criminales controlan territorios y cárceles en Brasil

La ministra de Seguridad sostuvo que el gobierno brasileño perdió el control frente al Comando Vermelho y cuestionó la política de seguridad implementada en los últimos años.

Hoy 09:39

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cuestionó este miércoles al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva por la gestión de la crisis de seguridad en Brasil y aseguró que el país “perdió el control territorial” frente a organizaciones criminales como el Comando Vermelho. Las declaraciones se dieron en una entrevista en el programa A Dos Voces, por TN.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Bullrich recordó que en Brasil existió “un modelo de policía de pacificación que se dio en 2010”, el cual, según la ministra, logró generar un clima de pacificación en varias favelas. Sin embargo, afirmó que posteriormente se adoptó “la política de dejar hacer”, lo que permitió que las bandas “volvieran a tomar el territorio”.

La funcionaria señaló que, actualmente, “si entra la policía, al entrar ya se enteran todos”, lo que evidencia la pérdida de control territorial y permite que organizaciones como el Comando Vermelho avancen con fuerza.

En otro tramo de la entrevista, Bullrich advirtió sobre la situación en las cárceles brasileñas: “El Comando Vermelho domina todas las prisiones en Brasil, tienen un dominio total, las prisiones son mandos de las organizaciones criminales”, subrayando la influencia de estas bandas dentro y fuera de los centros penitenciarios.

La ministra destacó así los riesgos asociados a la falta de control estatal y la expansión de la criminalidad organizada en Brasil, generando un llamado de atención sobre la seguridad regional y las políticas implementadas por el gobierno de Lula.