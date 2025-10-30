Nueva función de "Las Guerreras Doradas" en el Paraninfo de la UNSE

Se trata de un show único que combina música, emoción y un mensaje inspirador para toda la familia, ideal para que grandes y chicos disfruten de una experiencia cargada de diversión y valores positivos.

Tres jóvenes artistas se subirán al escenario para demostrar que no solo nacieron para brillar, sino también para defender la esperanza y la alegría de todos. Con coreografías llenas de energía, canciones que hacen vibrar y amistades puestas a prueba, las Guerreras Doradas se enfrentarán a los enemigos de la luz utilizando el poder de la música y la fuerza de sus voces unidas.

El espectáculo transmite un mensaje claro: el verdadero poder está en creer en uno mismo, mostrarse tal cual somos y confiar en amigos y seres queridos. “Cuanto más fuerte y más unidos cantemos, nada podrá detenernos”, aseguran sus protagonistas.

La función será el 18 de noviembre en el Paraninfo de la UNSE. Las entradas ya están disponibles en Norteticket.com y en la boletería del Teatro 25 de Mayo.