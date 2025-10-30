Ingresar
Tragedia en Quimilí: un joven de 24 años cayó de un acoplado y murió aplastado

La víctima fue trasladada al campo, pero llegó sin signos vitales, confirmando la gravedad del accidente.

Hoy 11:17
Accidente

Un lamentable hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana de este jueves en las cercanías de Quimilí, cuando un trabajador rural cayó de un acoplado y murió aplastado por una de las ruedas.

Según relató uno de los encargados del campo a efectivos de la Comisaría 29, trabajaban realizando fletes de leña y se dirigieron al establecimiento “La Santa María”, ubicado a 30 kilómetros de la ciudad, para cargar leña.

El hombre de apellido Anríquez (42) explicó que manejaba un tractor marca John Deere, mientras que sus tres compañeros —Anríquez (40), Montoya (30) y Gómez (24)— viajaban en el acoplado. Según las primeras informaciones, el más joven viajaba parado en la parte trasera del acoplado y por causas que se investigan, cayó al suelo.

Testigos relataron que vieron cómo la rueda trasera pasó por encima de Gómez, por lo que intentaron asistirlo de inmediato. Fue trasladado al campo, pero llegó sin signos vitales, confirmando la gravedad del accidente.

La ambulancia que llegó al lugar constató el deceso del joven. Por su parte, la fiscal de turno, Dra. Celia Mussi, dispuso la aprehensión del conductor del tractor, la toma de testimonios y la intervención de Criminalística para esclarecer las circunstancias del hecho.

